Вирусолог оценил возникновение новых штаммов коронавируса

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Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал возникновение нового штамма коронавируса.
Вирусолог оценил возникновение новых штаммов коронавируса
  • globallookpress.com

«Сейчас важно прививаться и меньше думать о каких-то возможных вариантах. Сейчас надо сделать простую вещь — надо привиться, потому что тот самый, исходный штамм ещё пока не исчез, в том числе и из нашей страны», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нужно продолжать прививочный режим, чтобы как можно быстрее набрать необходимые 70% вакцинированных, которые «обеспечат подушку безопасности и прекращение эпидемии в стране».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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