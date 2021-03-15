Диетолог дала советы по питанию в пост

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Когай дала советы по питанию в пост.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что нежелательно поститься беременным и кормящим, а также людям с хроническими заболеваниями.

«Во-первых, надо человеку определиться — способен ли он этот пост выдержать. Пост требует некоего внимания к своей еде, но не стоить его путать с диетой. Важно продумать, как вы будете его соблюдать, что будете есть», — сказала Когай.

Как отметила эксперт, очень важно не понижать уровень белка, не стоит забывать о витаминах и микроэлементах.

«Иначе это может привести к срыву сейчас или к «глобальному» срыву потом, когда пост закончится, что очень нехорошо для здоровья человека», — добавила она.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.