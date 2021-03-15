На Сахалине сняли ряд ограничений по COVID-19

В Сахалинской области сняли ряд ограничений по COVID-19 с понедельника, 15 марта.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

«С сегодняшнего дня все сотрудники предприятий снова выйдут в офис и вернутся к более удобному режиму работы. А дети смогут самостоятельно бывать в торгово-развлекательных центрах», — сказал глава региона.

Прививку от COVID-19 сделали более 32 тыс. жителей области.

Также стало известно, что в Хабаровском крае будет разрешена 100%-ная заполняемость зрительных залов, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на Telegram-канал губернатора Михаила Дегтярёва.

«Оперштаб по противодействию распространению COVID-19 подтвердил, что мы можем разрешить 100%-ную заполняемость кинозалов, театров, концертных и спортивных площадок», — отметил Дегтярёв.

Соблюдение масочного режима и остальных санитарно-гигиенических требований остаётся обязательным.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.