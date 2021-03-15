Врач рассказал о причинах весеннего недомогания

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Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал о причинах весеннего недомогания.
Врач рассказал о причинах весеннего недомогания
  • РИА Новости

«Если наблюдается снижение температуры, гипотермия, это может говорить о переутомлении человека, связанном, например, с обстановкой вокруг COVID-19. Люди устали, есть некое истощение нервов», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, с приходом тёплой погоды всё может немного измениться и настроение улучшится.

Что касается витаминов, то Кузьменко отметил, что в целом их недостаток — это конкретное заболевание, диагноз.

«Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость и вы думаете, что помогут поливитамины, то это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние», — пояснил он.

Ранее сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин в беседе с URA.RU рассказали, как вести себя во время природных аномалий.

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