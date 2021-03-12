Кардиологи рассказали, как вести себя во время природных аномалий
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
В беседе с URA.RU Хорошев заявил, что нужно внимательно относиться к себе и к сигналам своего организма.
«Одеться нужно разумно, чтобы не была шея голая, чтобы была достаточно тёплая шапка, обувь была тёплая, но и не кутаться сильно в множество слоёв. Когда человек недостаточно комфортно одет, это всегда ведёт к спазму капилляров, а это приводит к увеличению сопротивления к оттоку крови», — отметил эксперт.
По его словам, в результате может подняться артериальное давление.
Со своей стороны, Ашихмин призвал не забывать о водном балансе.
«Как всегда, важно достаточное потребление жидкости», — сказал он.
Эксперт также призвал не забывать принимать лекарства в соответствии с указаниями лечащего врача.
Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.