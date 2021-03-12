Кардиологи рассказали, как вести себя во время природных аномалий

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Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев и терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин рассказали, как вести себя во время природных аномалий.
Кардиологи рассказали, как вести себя во время природных аномалий
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU Хорошев заявил, что нужно внимательно относиться к себе и к сигналам своего организма.

«Одеться нужно разумно, чтобы не была шея голая, чтобы была достаточно тёплая шапка, обувь была тёплая, но и не кутаться сильно в множество слоёв. Когда человек недостаточно комфортно одет, это всегда ведёт к спазму капилляров, а это приводит к увеличению сопротивления к оттоку крови», — отметил эксперт.

По его словам, в результате может подняться артериальное давление.

Со своей стороны, Ашихмин призвал не забывать о водном балансе.

«Как всегда, важно достаточное потребление жидкости», — сказал он.

Эксперт также призвал не забывать принимать лекарства в соответствии с указаниями лечащего врача.

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