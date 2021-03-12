Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании

Черноморский флот приступил к слежению за действиями фрегата ВМС Испании, зашедшего в акваторию Чёрного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15:00 12 марта 2021 года в акваторию Чёрного моря», — приводит сообщение ТАСС.

В конце февраля Черноморский флот следил за тральщиками ВМС Испании и Греции в Чёрном море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе.