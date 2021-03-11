Врач рассказала о влиянии резкого похолодания на здоровье

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Заслуженный врач России, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина оценила возможное влияние резкого похолодания на здоровье.
Врач рассказала о влиянии резкого похолодания на здоровье
  • Reuters

«Первая опасность — это переохлаждение. Холодный воздух может вызвать активацию микрофлоры, которая есть в организме, и человек заболеет. Вирусы при такой погоде проникают внутрь быстрее», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если человек выходит из тепла на мороз и чувствует себя плохо, то ему нужно оставаться в тёплом помещении.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.

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