В ЯНАО рассказали о реализации программы «Земский доктор»

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В 2021 году в Ямало-Ненецкий автономный округ по федеральной программе «Земский доктор» планируют переехать 18 узкопрофильных врачей, ещё 35 — по региональной программе.
В ЯНАО рассказали о реализации программы «Земский доктор»
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

«В целом ситуация у нас стабильная. Есть специалисты и с высшим образованием, и со средним. Но всегда есть вакансии. Поэтому хотели бы, конечно, закрыть их квалифицированными специалистами», — отметил главный врач Аксарковской ЦРБ Владимир Баннов.

Реализация программы позволит решить кадровый вопрос не только в городах, но и в отдалённых районах региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор».

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