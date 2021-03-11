В ЯНАО рассказали о реализации программы «Земский доктор»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Регион».
«В целом ситуация у нас стабильная. Есть специалисты и с высшим образованием, и со средним. Но всегда есть вакансии. Поэтому хотели бы, конечно, закрыть их квалифицированными специалистами», — отметил главный врач Аксарковской ЦРБ Владимир Баннов.
Реализация программы позволит решить кадровый вопрос не только в городах, но и в отдалённых районах региона.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор».