В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор»

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На работу в сёлах Подмосковья привлекли 188 врачей и фельдшеров за год. Они стали участниками программы «Земский доктор», рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

По её словам, за год в сёла привлекли 168 врачей и 20 фельдшеров.

«Первичная медицинская помощь должна быть доступна не только жителям городов, но и тем, кто проживает в деревнях и сёлах», — сказала Светлана Стригункова.

Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата. Так, врачи получают 1 млн рублей, а фельдшеры — 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало интернет-издание «Сусанин», педагоги Удмуртии смогут принять участие в программе «Земский учитель».

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