В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По её словам, за год в сёла привлекли 168 врачей и 20 фельдшеров.
«Первичная медицинская помощь должна быть доступна не только жителям городов, но и тем, кто проживает в деревнях и сёлах», — сказала Светлана Стригункова.
Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата. Так, врачи получают 1 млн рублей, а фельдшеры — 500 тыс. рублей.
Как ранее сообщало интернет-издание «Сусанин», педагоги Удмуртии смогут принять участие в программе «Земский учитель».