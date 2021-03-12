В России в начале марта снизились продажи шоколада, клубники и шампанского
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Так, средняя цена на конфеты в марте 2021 года осталась на уровне прошлого года и составила 228 рублей. Отмечается, что продажи этого товара снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Средняя цена на шоколад в марте этого года составила 105 рублей. Таким образом, она выросла на 9%, а продажи упали на 28%.
Кроме того, стало известно, что средняя цена на торт в марте 2021 года — 675 рублей (цена выросла на 11%, а продажи снизились на 8%).
При этом, по данным аналитиков, средняя цена на клубнику в марте 2021 года составила 995 рублей.
«Цена выросла на 30%, продажи упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — отметили в ОФД «Такском».
Средняя цена на шампанское в марте 2021 года — 431 рубль.
Она выросла на 2%, а продажи упали на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании.
Также стало известно, что средняя цена на цветы в марте 2021 года составила 845 рублей — она выросла на 37%, а продажи — на 16%.
Всего было проанализировано более 27,5 млрд кассовых чеков.
Ранее сообщалось, что в России снизились продажи шампанского и мандаринов.