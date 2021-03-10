Эксперт предложил повысить качество производимого в России фастфуда

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Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал ситуацию с фастфудом. По его словам, проблема не в рекламе фастфуда, а в технологиях его приготовления, подразумевающих использование вредных ингредиентов.
Эксперт предложил повысить качество производимого в России фастфуда
  • Pixabay

В беседе с НСН Трунов указал на способ решения этой проблемы.

«Быстрая еда — важный элемент экономического развития, так как значительно экономит силы и время, ускоряет трудовые процессы, и отказаться сегодня от этого элемента вряд ли возможно. Понятие «фастфуд» очень широкое, и вреден не сам продукт быстрого приготовления, а применение красителей, усилителей, жиров, использование низкосортных продуктов, т. е. вопросы качества и технологий, а не рекламы. Но существует вполне решаемая проблема, как сделать фастфуд здоровым и полезным», — подчеркнул он.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как избежать ожирения.

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