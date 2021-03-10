Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы Twitter

Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.

В ведомстве отметили, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

«Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — уточнили в Роскомнадзоре.

По состоянию на 10 марта неудалёнными остаются 3168 материалов с запрещённой информацией.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление информации, вовлекавшей подростков в участие в несанкционированных акциях.

3 марта президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

В феврале в Роскомнадзоре сообщили, что будут составлять протоколы на социальные сети из-за распространения призывов к несовершеннолетним об участии в незаконных акциях.

В конце января в ведомстве сообщали, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.