Врач рассказал о возможном влиянии перепадов температур на здоровье

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Главврач центра медицинской профилактики Сургута Владимир Пидзамкив рассказал о возможном влиянии перепадов температур на здоровье.
Врач рассказал о возможном влиянии перепадов температур на здоровье
  • Pixabay

«Перепады температур и атмосферного давления приводят к скачкам артериального давления у людей, это, в свою очередь, ведёт к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, у людей с сосудистыми заболеваниями это может привести к инфаркту или инсульту, поэтому им нужно внимательно следить за давлением и вовремя принимать лекарства, назначенные врачом.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.

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