Диетолог рассказала, как сделать полезные блины

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как сделать полезные блины.

В беседе с Nation News она заявила, что пшеничную муку можно заменить на гречишную, амарантовую или черёмуховую. Желательно делать блины на кефире без добавления дрожжей.

«За раз можно съесть один, максимум два блина в день. Лучше есть их в первой половине дня, для того чтобы высокие калории организм максимально переработал благодаря утреннему метаболизму», — сказала эксперт.

По её словам, традиционные блины из пшеничной муки на масле вредны.

«Не все отказываются от мяса, колбасных изделий, жирных соусов. В совокупности с блинами всё это бомба замедленного действия для работы кишечника. Нужно бережнее относиться к себе», — считает Королёва.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.