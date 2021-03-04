Путин: интернет должен подчиняться моральным законам общества
- РИА Новости
«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, по большому счёту должен подчиняться даже не просто законам формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, иначе это общество будет разрушаться изнутри», — сказал глава государства.
Он рассказал, что в сети приходится сталкиваться не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий.
«Сталкиваемся там с детской порнографией, с детской проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле», — добавил Путин.
Он назвал это использованием детей в качестве предмета, инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей.
«И всегда это использование детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суицидам. И там тоже находят возможность на этом заработать», — добавил глава государства.
Президент подчеркнул, что, когда «полиция добирается до этих уродов», это совсем другие люди.
«Как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой сидит там, понимаете, букашка. Раздавить его не жалко. Девочек, пацанов подталкивает к суицидам — и при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом ещё и зарабатывает... Мы не можем позволить никому это делать», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.
Он также заявил о недопустимости использования детей для «достижения своих собственных, эгоистических, «хорьковых» целей».
2 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде, в том числе содержащей призывы к самоубийству. По сообщениям Роскомнадзора, ведомство фиксирует в соцсетях активное распространение контента по теме суицида.