Путин: интернет должен подчиняться моральным законам общества

Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушено изнутри, считает президент России Владимир Путин. Об этом он высказался во время встречи с участниками акции «Мы вместе».

«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, по большому счёту должен подчиняться даже не просто законам формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, иначе это общество будет разрушаться изнутри», — сказал глава государства.

Он рассказал, что в сети приходится сталкиваться не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий.

«Сталкиваемся там с детской порнографией, с детской проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле», — добавил Путин.

Он назвал это использованием детей в качестве предмета, инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей.

«И всегда это использование детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суицидам. И там тоже находят возможность на этом заработать», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что, когда «полиция добирается до этих уродов», это совсем другие люди.

«Как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой сидит там, понимаете, букашка. Раздавить его не жалко. Девочек, пацанов подталкивает к суицидам — и при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом ещё и зарабатывает... Мы не можем позволить никому это делать», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Он также заявил о недопустимости использования детей для «достижения своих собственных, эгоистических, «хорьковых» целей».

2 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде, в том числе содержащей призывы к самоубийству. По сообщениям Роскомнадзора, ведомство фиксирует в соцсетях активное распространение контента по теме суицида.