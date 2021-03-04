Путин: интернет должен подчиняться моральным законам общества

Короткая ссылка
Интернет должен подчиняться моральным законам общества, иначе оно будет разрушено изнутри, считает президент России Владимир Путин. Об этом он высказался во время встречи с участниками акции «Мы вместе».
Путин: интернет должен подчиняться моральным законам общества
  • РИА Новости

«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, по большому счёту должен подчиняться даже не просто законам формальным, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём, иначе это общество будет разрушаться изнутри», — сказал глава государства.

Он рассказал, что в сети приходится сталкиваться не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий.

«Сталкиваемся там с детской порнографией, с детской проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперёд на самом деле», — добавил Путин.

Он назвал это использованием детей в качестве предмета, инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей.

«И всегда это использование детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суицидам. И там тоже находят возможность на этом заработать», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что, когда «полиция добирается до этих уродов», это совсем другие люди.

«Как только полиция зашла — в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой сидит там, понимаете, букашка. Раздавить его не жалко. Девочек, пацанов подталкивает к суицидам — и при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом ещё и зарабатывает... Мы не можем позволить никому это делать», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин призвал правоохранительные органы активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

Он также заявил о недопустимости использования детей для «достижения своих собственных, эгоистических, «хорьковых» целей».

2 марта председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде, в том числе содержащей призывы к самоубийству. По сообщениям Роскомнадзора, ведомство фиксирует в соцсетях активное распространение контента по теме суицида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить