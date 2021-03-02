Бастрыкин поручил провести проверку призывов к суициду в соцсетях

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде, в том числе содержащей призывы к самоубийству.
Бастрыкин поручил провести проверку призывов к суициду в соцсетях
  • © СК РФ

«Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников», — приводит ТАСС слова официального представителя СК России Светланы Петренко.

Ранее РИА Новости сообщало, что в пресс-службе столичного департамента образования и науки заявили, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok.

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