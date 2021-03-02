Роскомнадзор фиксирует контент с призывами к суициду в соцсетях
- Pixabay
«С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида», — сказали там.
Как отметили в Роскомнадзоре, приняты меры по пресечению распространения соцсетями призывов к массовым самоубийствам.
«На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу», — добавили в ведомстве.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением в социальных сетях информации о детском суициде, в том числе содержащей призывы к самоубийству.
Как заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok.