Диетолог предостерёг россиян от избыточного потребления соли

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский напомнил, что избыточное потребление соли приводит к различным заболеваниям.

Суточный уровень употребления соли рекомендован ВОЗ в размере не более 5 гр для взрослого человека. При этом среди всех пищевых компонентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идёт именно по соли, сказал врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку её легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса. Эту соль мы иногда не чувствуем, но там она в больших количествах содержится», — подчеркнул диетолог.

Частые превышения суточной нормы соли, продолжил Андрей Бобровский, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Он призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить её потребление.

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