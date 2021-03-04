Диетолог предостерёг россиян от избыточного потребления соли

Короткая ссылка
Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский напомнил, что избыточное потребление соли приводит к различным заболеваниям.
Диетолог предостерёг россиян от избыточного потребления соли
  • © РИА Новости

Суточный уровень употребления соли рекомендован ВОЗ в размере не более 5 гр для взрослого человека. При этом среди всех пищевых компонентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идёт именно по соли, сказал врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку её легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса. Эту соль мы иногда не чувствуем, но там она в больших количествах содержится», — подчеркнул диетолог.

Частые превышения суточной нормы соли, продолжил Андрей Бобровский, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Он призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить её потребление.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить