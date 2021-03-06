Исследование показало, куда россияне планируют поехать на праздничные выходные

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда жители России планируют отправиться на выходные, приуроченные к Международному женскому дню — 8 Марта. С результатами проведённого исследования ознакомился RT.

Самыми популярными авианаправлениями на выходные, которые продлятся с 5 по 8 марта, стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург — в эти города забронировано 23%, 11% и 9,2% авиабилетов соответственно.

Кроме того, в список наиболее востребованных пунктов назначения в рассматриваемый период вошли Симферополь (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Краснодар (3,4%), Калининград (3,3%), Стамбул (2,8%), Казань (2,7%) и Махачкала (2,1%).

При этом аналитики уточнили, что билет в Стамбул и обратно стал самым дорогим — такая поездка обошлась туристам в среднем в 19,7 тыс. рублей.

Существенно сэкономить смогли путешественники, принявшие решение отправиться в Махачкалу, — средняя стоимость билета туда оказалась самой низкой и составила 7,2 тыс. рублей.

Что касается поездок на железнодорожном транспорте, то здесь в топ-5 направлений вошли Москва (выкуплено 27,4% ж/д билетов), Санкт-Петербург (13,6%), Нижний Новгород (2,5%), Казань (1,9%) и Хабаровск (1,6%).

Средняя цена такого путешествия по России выросла за год — стоимость билета в 2021-м составила порядка 2,4 тыс. рублей, тогда как в 2020-м она варьировалась в пределах 2,3 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях.