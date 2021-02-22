Аналитики рассказали, сколько россияне путешествовали в 2020 году

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Ксения Калинкина
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях. RT ознакомился с результатами проведённого исследования.
Аналитики рассказали, сколько россияне путешествовали в 2020 году
  • Pixabay

Так, в ушедшем году жители России чаще всего проводили в путешествиях от четырёх до семи дней — на такой период было выкуплено 30% всех авиабилетов.

Ещё 28% россиян отправлялись куда-либо на два-три дня.

Наибольшее количество дней — от восьми до 14 — в поездках провели 22% жителей страны, при этом 9% улетали более чем на две недели.

Всего сутки путешествовали 7% россиян, в то время как 4% граждан России и вовсе возвращались домой в день вылета.

При этом аналитики сервиса рассказали, какие направления для поездок в прошлом году стали наиболее популярными среди жителей страны.

Так, первое место в соответствующем рейтинге досталось Москве — столицу посетили 21% путешественников.

Второе место занял курортный Сочи с 10%, третье — Санкт-Петербург, набравший 9%.

В топ-10 популярных направлений попали также Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкала и Екатеринбург.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на отпуск в пределах страны в 2020 году.

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