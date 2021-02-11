В РСТ оценили перспективы туристического сезона

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о перспективах туристического сезона 2021 года.
В РСТ оценили перспективы туристического сезона
  • Pixabay

«По общему объёму безусловный приоритет внутреннего туризма в этом году. Да, будет больше 10%, но, конечно же, не будет 30%. Просто дестинаций нет, куда поехать. Поэтому в основном внутри страны, это востребовано, в силу закрытия выезда, но это перераспределение лишь 10—12% тех, кто не поехал за рубеж, а поехал в Ялту и так далее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, достаточно большая часть туристов, возможно, и хотела бы выехать за границу, но есть ограничения, которые по основным направлениям не будут сняты как минимум до осени.

Как считает Барзыкин, поедут лишь те, кто выполнит все требования, в том числе тесты, карантины.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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