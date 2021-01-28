Россияне рассказали о тратах на отдых в стране в 2020 году
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Так, 17,3% респондентов назвали сумму от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на человека. От 20 тыс. до 30 тыс. рублей потратили 16,8% опрошенных. Менее чем за 20 тыс. рублей смогли отдохнуть 16,3%.
11,2% заплатили за отпуск, проведённый в России, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, 15,2% — от 50 тыс. до 60 тыс. рублей на человека. По 6,3% опрошенных потратили от 60 тыс. до 70 тыс. и от 70 тыс. до 80 тыс. рублей.
Отдых 1,8% путешественников стоил от 80 тыс. до 90 тыс. рублей, ещё 8,8% смогли позволить себе отпуск стоимостью более 90 тыс. рублей на человека.
Большинство опрошенных (89%) заявили, что им понравились поездки по России.
Всего в опросе сервиса приняли участие более 5 тыс. человек.
Ранее россияне рассказали о выборе направлений для разных видов отдыха в России.