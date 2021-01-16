Россияне рассказали о выборе направлений для разных видов отдыха в России

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip узнал у своих клиентов, в какие города они предпочитают ездить в зависимости от вида отдыха. Результаты соответствующего исследования имеются в распоряжении RT.

Так, городом с максимальным разнообразием развлечений 43% респондентов назвали Москву. 26% считают, что за развлекательным отдыхом нужно ехать в Сочи, а 16% — в Санкт-Петербург.

Для культурного отдыха, по результатам опроса, больше всего подходит Санкт-Петербург: сюда отправились бы 68% опрошенных. На втором месте — Москва (8% голосов), а третье занимает Сочи (5,5%). Также часто называли Казань (3%) и Калининград (2,6%).

Лучший пляжный отдых в России — в Сочи, считают 49% опрошенных. 7,6% респондентов отправились бы на море в Анапу, 6,6% — в Геленджик, а 6,2% ответили, что в полной мере насладиться морем можно только за границей.

Всего в опросе приняли участие 3 тыс. человек.

Ранее были названы самые популярные маршруты по России в новогодние праздники.

Среди авианаправлений наиболее популярными оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

На поезде чаще ездили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.