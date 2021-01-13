Названы самые популярные маршруты по России в новогодние праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, куда россияне чаще всего ездили в новогодние каникулы. Результаты соответствующего исследования имеются в распоряжении RT.

Так, среди авианаправлений наиболее популярными оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также россияне летали в Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону на новогодние праздники составила 5,8 тыс. рублей — это на 13% ниже, чем в прошлом году.

На поезде чаще ездили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень. Средняя стоимость железнодорожного путешествия на новогодние каникулы снизилась с 2,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей.

Ранее аналитики рассказали, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года.