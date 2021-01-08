Россияне назвали самый безопасный вид транспорта для дальних поездок

Почти половина (47%) россиян считают поезд самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

На втором месте оказались путешествия на самолёте (35%). Собственный автомобиль лучшим вариантом в плане безопасности считают 6% путешественников, автобус — 2% опрошенных. По 1% респондентов свои голоса отдали водному транспорту и такси. 8% признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта. Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек. Ранее аналитики выяснили, сколько стоили самые дорогие авиа- и ж/д билеты для путешествий в новогодние праздники.