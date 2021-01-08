Россияне назвали самый безопасный вид транспорта для дальних поездок

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Александра Самсоненко
Почти половина (47%) россиян считают поезд самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

На втором месте оказались путешествия на самолёте (35%).

Собственный автомобиль лучшим вариантом в плане безопасности считают 6% путешественников, автобус — 2% опрошенных.

По 1% респондентов свои голоса отдали водному транспорту и такси.

8% признались, что им страшно путешествовать любым видом транспорта.

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.

Ранее аналитики выяснили, сколько стоили самые дорогие авиа- и ж/д билеты для путешествий в новогодние праздники.

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