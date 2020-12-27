Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в новогодние праздники

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, сколько стоили самые дорогие авиа- и ж/д билеты для путешествий в новогодние праздники. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в новогодние праздники
  • Reuters

Самый дорогой перелёт — из Москвы в Дубай и обратно — обошёлся в 216,8 тыс. рублей. На втором месте оказался перелёт из Хабаровска в Москву и назад за 203 тыс. рублей, на третьем — билет из Владивостока в Москву и обратно стоимостью 178,1 тыс. рублей.

На поезде самое дорогое путешествие — из Москвы в Иркутск — обошлось в 26,6 тыс. рублей.

На втором месте — путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, стоимость которого составила 19,8 тыс. рублей. Третью строку рейтинга занимает заказ билетов из Москвы в Сочи за 18,3 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили стоимость самых дорогих авиа- и ж/д билетов в России осенью.

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