Названа стоимость самых дорогих авиа- и ж/д билетов в России осенью

Аналитики выяснили, сколько стоили самые дорогие авиа- и ж/д билеты для путешествий по России этой осенью. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, самый дорогой перелёт туда и обратно был совершён из Москвы в Красноярск — 298,8 тыс. рублей. На втором месте — перелёт из Горно-Алтайска в Москву и назад за 265 тыс. рублей, на третьем — билет в Москву из Петропавловска-Камчатского и обратно за 248,8 тыс. рублей.

Самое дорогое этой осенью путешествие на поезде было совершено по маршруту Нижний Новгород — Санкт-Петербург за 76,7 тыс. рублей.

На втором месте поездка из Санкт-Петербурга в Москву — за неё пассажир отдал 65,5 тыс. рублей. За 52 тыс. рублей было совершено путешествие из Москвы в Петербург.

Ранее аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными этой осенью.

Так, среди наиболее востребованных авианаправлений оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург. На поезде чаще всего этой осенью россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.