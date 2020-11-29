Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России осенью

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными этой осенью. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России осенью
  • РИА Новости

Так, среди самых популярных авианаправлений оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Также часто покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

На поезде чаще всего этой осенью россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

В рейтинг популярных ж/д направлений также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Кроме того, согласно данным исследования, этой осенью поездки по России были выгоднее, чем год назад: средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 рублей (на 1380 рублей дешевле), а ж/д билета — 2240 рублей (на 130 рублей дешевле).

Ранее россияне рассказали об идеальном месте для встречи Нового года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить