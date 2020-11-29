Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России осенью

Аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными этой осенью. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, среди самых популярных авианаправлений оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Также часто покупали билеты в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

На поезде чаще всего этой осенью россияне ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

В рейтинг популярных ж/д направлений также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Кроме того, согласно данным исследования, этой осенью поездки по России были выгоднее, чем год назад: средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 рублей (на 1380 рублей дешевле), а ж/д билета — 2240 рублей (на 130 рублей дешевле).

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