Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в сентябре

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили стоимость самых дорогих билетов на самолёт и поезд в сентябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в сентябре
  • © РИА Новости

Стоимость самого дорогого авиабилета этой осенью оценивается в 265 тыс. рублей. Путешествие было совершено по маршруту Москва — Алтай и обратно.

На втором месте билет из Москвы в Бодрум и обратно, который стоил 239 тыс. рублей. Далее идёт рейс Москва — Дубай: перелёт туда и обратно обошёлся в 238 тыс. рублей.  

На поезде в одну сторону 63,4 тыс. рублей стоила поездка из Петербурга в Москву.

В Сургут один пассажир отправился за 38,1 тыс. рублей, в Анапу — за 35,9 тыс. рублей, в Новосибирск — за 35,7 тыс. рублей, а в Адлер — за 34,4 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, куда россияне чаще всего покупали авиа- и ж/д билеты в сентябре.

Среди самых популярных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также много россиян в сентябре побывали в Симферополе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить