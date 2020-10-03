Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в сентябре

Аналитики выяснили стоимость самых дорогих билетов на самолёт и поезд в сентябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Стоимость самого дорогого авиабилета этой осенью оценивается в 265 тыс. рублей. Путешествие было совершено по маршруту Москва — Алтай и обратно.

На втором месте билет из Москвы в Бодрум и обратно, который стоил 239 тыс. рублей. Далее идёт рейс Москва — Дубай: перелёт туда и обратно обошёлся в 238 тыс. рублей.

На поезде в одну сторону 63,4 тыс. рублей стоила поездка из Петербурга в Москву.

В Сургут один пассажир отправился за 38,1 тыс. рублей, в Анапу — за 35,9 тыс. рублей, в Новосибирск — за 35,7 тыс. рублей, а в Адлер — за 34,4 тыс. рублей.

Ранее аналитики выяснили, куда россияне чаще всего покупали авиа- и ж/д билеты в сентябре.

Среди самых популярных авианаправлений — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также много россиян в сентябре побывали в Симферополе.