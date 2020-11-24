Россияне рассказали об идеальном месте для встречи Нового года

Аналитики выяснили, какое место для встречи Нового года россияне считают идеальным. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Больше половины (54%) участников опроса заявили, что предпочитают отмечать праздник дома (причём 30% из них обязательно собираются с семьёй и близкими людьми, а 13% стараются выезжать на дачу или в загородный дом).

Согласно данным опроса, ещё 6% респондентов хотели бы встретить Новый год в уютном доме где-нибудь в заснеженных горах и ещё 2% мечтают о настоящей зимней сказке. Однако 7%, наоборот, выбрали бы что-то без снега или рядом с морем или океаном.

При этом 25% участников опроса важно встречать Новый год именно за рубежом.

В определённых российских городах и местностях предпочитают отмечать праздник 6% опрошенных. Среди идеальных направлений — Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай.

В опросе приняли участие 4,4 тыс. респондентов.

Ранее аналитики выяснили, сколько денег из своего бюджета россияне обычно выделяют на новогодние поездки.