Россияне рассказали об идеальном месте для встречи Нового года
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- РИА Новости
Больше половины (54%) участников опроса заявили, что предпочитают отмечать праздник дома (причём 30% из них обязательно собираются с семьёй и близкими людьми, а 13% стараются выезжать на дачу или в загородный дом).
Согласно данным опроса, ещё 6% респондентов хотели бы встретить Новый год в уютном доме где-нибудь в заснеженных горах и ещё 2% мечтают о настоящей зимней сказке. Однако 7%, наоборот, выбрали бы что-то без снега или рядом с морем или океаном.
При этом 25% участников опроса важно встречать Новый год именно за рубежом.
В определённых российских городах и местностях предпочитают отмечать праздник 6% опрошенных. Среди идеальных направлений — Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай.
В опросе приняли участие 4,4 тыс. респондентов.
Ранее аналитики выяснили, сколько денег из своего бюджета россияне обычно выделяют на новогодние поездки.