Опрос: 30% россиян готовы отдохнуть на курортах Краснодарского края

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне относятся к поездкам в Краснодарский край после снятия карантина в регионе. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Опрос: 30% россиян готовы отдохнуть на курортах Краснодарского края
  • РИА Новости

Так, 30% опрошенных заявили о готовности провести ближайший отпуск на курортах Краснодарского края. 18% респондентов считают, что эта поездка может заменить отпуск за границей.

Больше половины (53%) также отметили, что Краснодарский край — хорошее место для отдыха с детьми.

При этом, как отмечают аналитики, пока лишь 14,4% туристов, которые уже подготовились к поездке на побережье Краснодарского края, приобрели билеты или забронировали отели.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов. Участникам предлагалось ответить на несколько вопросов с возможностью выбора нескольких вариантов ответа.

Ранее аналитики назвали самые бюджетные направления для путешествий по России в июле этого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить