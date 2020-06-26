Опрос: 30% россиян готовы отдохнуть на курортах Краснодарского края

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне относятся к поездкам в Краснодарский край после снятия карантина в регионе. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Так, 30% опрошенных заявили о готовности провести ближайший отпуск на курортах Краснодарского края. 18% респондентов считают, что эта поездка может заменить отпуск за границей.

Больше половины (53%) также отметили, что Краснодарский край — хорошее место для отдыха с детьми.

При этом, как отмечают аналитики, пока лишь 14,4% туристов, которые уже подготовились к поездке на побережье Краснодарского края, приобрели билеты или забронировали отели.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов. Участникам предлагалось ответить на несколько вопросов с возможностью выбора нескольких вариантов ответа.



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