Опрос: 30% россиян готовы отдохнуть на курортах Краснодарского края
- РИА Новости
Так, 30% опрошенных заявили о готовности провести ближайший отпуск на курортах Краснодарского края. 18% респондентов считают, что эта поездка может заменить отпуск за границей.
Больше половины (53%) также отметили, что Краснодарский край — хорошее место для отдыха с детьми.
При этом, как отмечают аналитики, пока лишь 14,4% туристов, которые уже подготовились к поездке на побережье Краснодарского края, приобрели билеты или забронировали отели.
В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов. Участникам предлагалось ответить на несколько вопросов с возможностью выбора нескольких вариантов ответа.
Ранее аналитики назвали самые бюджетные направления для путешествий по России в июле этого года.