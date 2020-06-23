Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.

«И мы, и Роспотребнадзор работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат и до конца недели уйдёт это требование обязательной справки», — приводит её комментарий ТАСС.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что для заселения в санатории российских курортов в этом году потребуется предоставить три медицинские справки.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.