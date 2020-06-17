В АТОР назвали необходимые документы для отдыха в санаториях России
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«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора», — сказала она в интервью «Российской газете».
В частности, необходимо оформить курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача.
«Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении», — заключила глава АТОР.
По словам Ломидзе, туристам следует брать с собой все три справки, так как в противном случае их могут развернуть в аэропорту.
«Ведь санаторий несёт уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок», — пояснила она.
С 1 июня санатории Краснодарского края начали приём отдыхающих.
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