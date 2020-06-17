В АТОР назвали необходимые документы для отдыха в санаториях России

Для заселения в санатории российских курортов в этом году потребуется предоставить три медицинские справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора», — сказала она в интервью «Российской газете».

В частности, необходимо оформить курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача.

«Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении», — заключила глава АТОР.

По словам Ломидзе, туристам следует брать с собой все три справки, так как в противном случае их могут развернуть в аэропорту.

«Ведь санаторий несёт уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок», — пояснила она.

С 1 июня санатории Краснодарского края начали приём отдыхающих.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.