В АТОР назвали необходимые документы для отдыха в санаториях России

Короткая ссылка
Для заселения в санатории российских курортов в этом году потребуется предоставить три медицинские справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР назвали необходимые документы для отдыха в санаториях России
  • © Санаторий «Пятигорский Нарзан»

«Санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора», — сказала она в интервью «Российской газете».

В частности, необходимо оформить курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача.

«Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении», — заключила глава АТОР.

По словам Ломидзе, туристам следует брать с собой все три справки, так как в противном случае их могут развернуть в аэропорту.

«Ведь санаторий несёт уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок», — пояснила она.

С 1 июня санатории Краснодарского края начали приём отдыхающих.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить