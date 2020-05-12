На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих
- РИА Новости
«С 1 июня начинают работать предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию. Предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором нашего края», — приводит ТАСС слова Кондратьева.
Также он отметил, что курортный сбор в Краснодарском крае приостановлен до 1 января 2021 года.
Ранее в комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства предложили оказать дополнительные меры поддержки санаториям и детским лагерям.