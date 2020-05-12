На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.
На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих
  • РИА Новости

«С 1 июня начинают работать предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию. Предприятия, имеющие медицинскую лицензию, могут начать работу в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором нашего края», — приводит ТАСС слова Кондратьева.

Также он отметил, что курортный сбор в Краснодарском крае приостановлен до 1 января 2021 года.

Ранее в комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства предложили оказать дополнительные меры поддержки санаториям и детским лагерям.

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