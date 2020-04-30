В Госдуме предложили новые меры поддержки санаториев и детских лагерей

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В комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства предложили оказать дополнительные меры поддержки санаториям и детским лагерям.
В Госдуме предложили новые меры поддержки санаториев и детских лагерей
  • РИА Новости

Как передаёт «Парламентская газета», соответствующее предложение премьер-министру Михаилу Мишустину 30 апреля направит глава комиссии Дмитрий Сазонов.

По данным законодателей, лагеря и санатории не могут претендовать на льготы, предусмотренные правительством для субъектов МСП, так как большинство из них к ним не относятся.

Депутаты просят распространить на здравницы 37 антикризисных мер, среди которых отсрочка уплаты земельного налога и арендной платы, освобождение от уплаты налога на имущество, субсидии на выплату зарплаты сотрудникам и доступ к кредитам по льготной ставке.

«Мы ожидаем оперативной обратной связи от правительства — какие идеи будут приняты, какие отклонены и почему. Главное, что отрасль не просит ничего сверх меры, все предложения, отсрочки, заморозки объективны», — подчеркнула глава рабочей группы, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Ранее, как сообщал телеканал «360», малый и средний бизнес Московской области получил отсрочку по уплате некоторых налогов на шесть месяцев.

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