Названы самые популярные маршруты по России в январе

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Ксения Калинкина
Аналитики рассказали, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года. Результаты соответствующего исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, имеются в распоряжении RT.
Названы самые популярные маршруты по России в январе
  • РИА Новости

Так, говоря об авиаперелётах, специалисты отметили, что первое место в рейтинге самых популярных городов России среди путешественников традиционно возглавила Москва: в столицу выкуплено наибольшее количество авиабилетов.

На втором месте — Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи: туда куплено почти в два раза больше билетов, чем год назад, отмечают аналитики.

В топ-10 также вошли Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград.

Как отмечается, Москва стала самым популярным городом и для туристов, решивших отправиться в путешествие на поезде.

Второе место в списке вновь у Санкт-Петербурга, третье — у Нижнего Новгорода.

В рейтинг самых востребованных железнодорожных направлений также попали Тюмень, Казань, Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Хабаровск и Сочи.

Ранее стало известно, сколько стоили самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты для путешествий в новогодние праздники.

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