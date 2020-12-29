Эксперты рассказали о самых востребованных в праздники профессиях

Эксперты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какие профессии станут самыми востребованными у россиян во время новогодних праздников.

Об этом пишут «Известия».

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

По мнению 42% участников опроса, самыми востребованными профессиями на новогодних праздниках станут специальности продавцов и кассиров.

На втором месте оказались курьеры — 36%. Около 34% опрошенных отметили значимость медработников. 30% респондентов предполагают, что в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23% опрошенных отметили, что популярность вырастет у аниматоров.

В числе других востребованных специальностей респонденты упомянули парикмахера, повара или кондитера, официанта, уборщика, а также полицейских, пожарных, электриков и специалистов по ремонту.

Ранее были названы самые востребованные профессии в 2021 году.