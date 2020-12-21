Названы самые востребованные профессии в 2021 году
«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — цитирует РИА Новости специалистов.
Как отмечается, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения.
«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — пояснили эксперты.
К тому же в ближайшие годы особую значимость приобретут компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.
Ранее сообщалось, что в России в 2020 году стало в 6,5 раза больше фрилансеров среди специалистов по письменному переводу по сравнению с 2019 годом.