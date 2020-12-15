В 2020 году выросло число фрилансеров-переводчиков и мультипликаторов

В России в 2020 году стало в 6,5 раза больше фрилансеров среди специалистов по письменному переводу по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствует исследование сервиса Profi.ru, предоставленное «Известиям».

По сравнению с прошлым годом почти в пять раз увеличилось число фрилансеров среди художников-мультипликаторов, в три раза выросло число людей, регистрирующихся как SMM-специалисты, и почти в два раза увеличилось число веб-дизайнеров.

Кроме того, в 2020 году в три раза выросло число регистраций специалистов по набору текста и в 2,5 раза число регистраций среди переводчиков с английского, китайского, итальянского и французского языков.

В этом году клиенты стали в два раза чаще обращаться к услугам фрилансеров по сравнению с 2019 годом.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании удалённой работы в России.

Подробнее — в материале RT.