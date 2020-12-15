В 2020 году выросло число фрилансеров-переводчиков и мультипликаторов

Короткая ссылка
В России в 2020 году стало в 6,5 раза больше фрилансеров среди специалистов по письменному переводу по сравнению с 2019 годом.
В 2020 году выросло число фрилансеров-переводчиков и мультипликаторов
  • Pixabay

Об этом свидетельствует исследование сервиса Profi.ru, предоставленное «Известиям».

По сравнению с прошлым годом почти в пять раз увеличилось число фрилансеров среди художников-мультипликаторов, в три раза выросло число людей, регистрирующихся как SMM-специалисты, и почти в два раза увеличилось число веб-дизайнеров.

Кроме того, в 2020 году в три раза выросло число регистраций специалистов по набору текста и в 2,5 раза число регистраций среди переводчиков с английского, китайского, итальянского и французского языков. 

В этом году клиенты стали в два раза чаще обращаться к услугам фрилансеров по сравнению с 2019 годом.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании удалённой работы в России.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить