Россияне назвали категории самых неприятных попутчиков

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Кирилл Горшенин
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие категории попутчиков российские туристы считают самыми неприятными. RT ознакомился с результатами исследования.
Россияне назвали категории самых неприятных попутчиков
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

Наиболее раздражающими попутчиками россияне назвали тех, от кого дурно пахнет (их упомянули 27% респондентов), и тех, кто во время поездки находится в состоянии алкогольного опьянения (21%).

В тройку самых неприятных также вошли туристы, которые в дороге смотрят видео или слушают музыку без наушников: против них высказались 16% участников опроса.

Среди других раздражающих категорией респонденты выделили любителей поскандалить, обладателей громких голосов и пассажиров с детьми.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристаёт с разговорами (5%)», — сообщает Туту.ру.

Респонденты также рассказали, как часто во время поездок им приходится встречать неприятных попутчиков.

«Постоянно не везёт 16% путешественников — им всё время попадаются неприятные попутчики. Периодически встречают неприятных попутчиков 36% россиян. Столько же рассказали, что неприятные соседи в дороге попадаются им редко», — говорится в исследовании.

При этом 12% опрошенных заявили, что никогда не встречались с неприятными категориями пассажиров.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.

Ранее сервис для путешествий OneTwoTrip рассказал, что россияне стали реже бронировать билеты на самолёты и поезда.

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