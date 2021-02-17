Россияне назвали категории самых неприятных попутчиков
- © РИА Новости / Игорь Руссак
Наиболее раздражающими попутчиками россияне назвали тех, от кого дурно пахнет (их упомянули 27% респондентов), и тех, кто во время поездки находится в состоянии алкогольного опьянения (21%).
В тройку самых неприятных также вошли туристы, которые в дороге смотрят видео или слушают музыку без наушников: против них высказались 16% участников опроса.
Среди других раздражающих категорией респонденты выделили любителей поскандалить, обладателей громких голосов и пассажиров с детьми.
«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристаёт с разговорами (5%)», — сообщает Туту.ру.
Респонденты также рассказали, как часто во время поездок им приходится встречать неприятных попутчиков.
«Постоянно не везёт 16% путешественников — им всё время попадаются неприятные попутчики. Периодически встречают неприятных попутчиков 36% россиян. Столько же рассказали, что неприятные соседи в дороге попадаются им редко», — говорится в исследовании.
При этом 12% опрошенных заявили, что никогда не встречались с неприятными категориями пассажиров.
Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.
Ранее сервис для путешествий OneTwoTrip рассказал, что россияне стали реже бронировать билеты на самолёты и поезда.