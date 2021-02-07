Россияне рассказали, на чём экономят в путешествиях
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Так, подавляющее большинство (63% опрошенных) экономит на сувенирах и подарках.
Согласно опросу, расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.
Отмечается, что на транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%.
Кроме того, расходы на экскурсии чаще всего урезают 6% россиян, а на еде в поездках экономят 5% респондентов.
В опросе приняли участие 1517 человек.
Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где россияне провели отпуск в 2020 году.