Россияне рассказали, на чём экономят в путешествиях

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у российских туристов, на чём они стараются сэкономить в путешествиях. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Так, подавляющее большинство (63% опрошенных) экономит на сувенирах и подарках.

Согласно опросу, расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.

Отмечается, что на транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%.

Кроме того, расходы на экскурсии чаще всего урезают 6% россиян, а на еде в поездках экономят 5% респондентов.

В опросе приняли участие 1517 человек.

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где россияне провели отпуск в 2020 году.