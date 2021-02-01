Россияне рассказали, где провели отпуск в 2020 году
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34% опрошенных ответили, что в 2020 году провели отпуск в деревне, на даче или дома.
В поездку по России отправились около трети опрошенных (31%). Из них 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% выбрали для отпуска другие регионы России.
В Турцию, по данным опроса, отправились 5% россиян, ещё 4% съездили в другие страны.
Не отдыхали в прошлом году 26% респондентов.
Всего в опросе приняли участие 1,7 тыс. человек.
Ранее аналитики выяснили, что почти 20% россиян начинают планировать отпуск за полгода.