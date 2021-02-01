Россияне рассказали, где провели отпуск в 2020 году

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Александра Самсоненко
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, где россияне провели отпуск в 2020 году. Данные исследования есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, где провели отпуск в 2020 году
  • Pixabay

34% опрошенных ответили, что в 2020 году провели отпуск в деревне, на даче или дома.

В поездку по России отправились около трети опрошенных (31%). Из них 10% ездили в Крым, 10% отдыхали на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% — на курортах Кавказских Минеральных Вод, 9% выбрали для отпуска другие регионы России.

В Турцию, по данным опроса, отправились 5% россиян, ещё 4% съездили в другие страны.

Не отдыхали в прошлом году 26% респондентов.

Всего в опросе приняли участие 1,7 тыс. человек.

Ранее аналитики выяснили, что почти 20% россиян начинают планировать отпуск за полгода.

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