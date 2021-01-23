Почти 20% россиян начинают планировать отпуск за полгода

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, задолго ли до отпуска россияне планируют отдых. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Согласно данным опроса, 15% россиян заявили, что планируют отдых задолго до отпуска и на 2021 год у них уже всё распланировано.

За полгода к отпуску готовятся 19% респондентов, столько же планируют всё за 3—6 месяцев.

11% опрошенных назвали комфортным для планирования отпуска период за два-три месяца. По 9% респондентов планируют отпуск за две-три недели или за месяц.

18% опрошенных признались, что не тратят время на планирование отпуска и едут в последний момент.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее россияне назвали самый безопасный вид транспорта для дальних поездок.

Почти половина (47%) опрошенных назвали поезд самым безопасным видом транспорта для поездок на дальние расстояния. На втором месте оказались путешествия на самолёте (35%).

Собственный автомобиль лучшим вариантом в плане безопасности считают 6% путешественников, автобус — 2% опрошенных.