Почти 20% россиян начинают планировать отпуск за полгода

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Александра Самсоненко
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, задолго ли до отпуска россияне планируют отдых. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Почти 20% россиян начинают планировать отпуск за полгода
  • globallookpress.com

Согласно данным опроса, 15% россиян заявили, что планируют отдых задолго до отпуска и на 2021 год у них уже всё распланировано.

За полгода к отпуску готовятся 19% респондентов, столько же планируют всё за 3—6 месяцев.

11% опрошенных назвали комфортным для планирования отпуска период за два-три месяца. По 9% респондентов планируют отпуск за две-три недели или за месяц.

18% опрошенных признались, что не тратят время на планирование отпуска и едут в последний момент.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

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