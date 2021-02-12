Исследование: россияне стали реже заранее бронировать авиа- и ж/д билеты

Россияне в 2020 году стали реже заранее бронировать билеты на самолёты и поезда. Результаты исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, согласно данным исследования, 63,8% пользователей бронировали авиабилеты максимум за семь дней до вылета — в 2019 году так делали 56,7% клиентов сервиса. О поездках за четыре — шесть месяцев думали всего 1,6% россиян — прежде их было 2,2%.

За 8—30 дней до отъезда в этом году планировали путешествия 26,4% россиян (в 2019-м их было 28,1%). На 4,9% реже приобретали авиабилеты за два-три месяца до вылета — 7,8% в 2020 году, а за полгода покупали в 0,4% случаев.

Путешествия на поезде также стали планировать ближе к дате отъезда. Так, в 2020 году 67,7% поездок были забронированы максимум за неделю до отправления поезда (в 2019-м эта доля составляла 59,7%). От 8 до 14 дней требовалось на раздумье 12,8% путешественников (в 2019-м — 14,1%), а за 15—44 дня поездки планировали 16,1% (21,3% в предыдущем году). На два месяца вперёд в 2020 году загадывали лишь 3,4% россиян, тогда как в 2019-м о раннем бронировании заботились 4,9% клиентов сервиса.

Наиболее востребованными городами для путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфа.

Кроме того, выросла популярность южных направлений: в Сочи и Симферополь летали на 30% чаще, чем в 2019-м.

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