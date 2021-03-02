Россияне рассказали о предпочтениях для путешествий весной
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Среди наиболее популярных и доступных на сегодняшний день направлений большинство путешественников (27%) назвали Стамбул, где в это время обычно проходит фестиваль тюльпанов.
Вторым весенним направлением назвали Сочи — за него проголосовали 14% респондентов. На третьем месте (6%) находится Калининград.
Кроме того, участники опроса отметили, что отправились бы в Санкт-Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москву (1,7%).
Отдельно отмечали весь Крымский полуостров (5,5%), причём чаще всего Ялту (2,5%) и Севастополь (1%). Также были названы Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокия (по 1,2%).
В целом для весеннего путешествия россияне отдают предпочтение выездам на природу — их выбирают 54% опрошенных.
Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.
Ранее аналитики выяснили, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях.