Россияне рассказали о предпочтениях для путешествий весной

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Александра Самсоненко
Россияне рассказали, в какие города предпочли бы отправиться для отдыха этой весной. Результаты исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали о предпочтениях для путешествий весной
  • Pixabay

Среди наиболее популярных и доступных на сегодняшний день направлений большинство путешественников (27%) назвали Стамбул, где в это время обычно проходит фестиваль тюльпанов.

Вторым весенним направлением назвали Сочи — за него проголосовали 14% респондентов. На третьем месте (6%) находится Калининград.

Кроме того, участники опроса отметили, что отправились бы в Санкт-Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москву (1,7%).

Отдельно отмечали весь Крымский полуостров (5,5%), причём чаще всего Ялту (2,5%) и Севастополь (1%). Также были названы Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокия (по 1,2%).

В целом для весеннего путешествия россияне отдают предпочтение выездам на природу — их выбирают 54% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек.

Ранее аналитики выяснили, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях.

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