Названы самые популярные направления для путешествий весной в России

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Стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.
Названы самые популярные направления для путешествий весной в России
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Эксперты изучили данные по бронированию авиарейсов с 1 марта по 31 мая.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуется Москва. На втором месте — Сочи.

Далее следуют Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в беседе с URA.RU дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.

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