Названы самые популярные направления для путешествий весной в России
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Эксперты изучили данные по бронированию авиарейсов с 1 марта по 31 мая.
Наибольшей популярностью среди россиян пользуется Москва. На втором месте — Сочи.
Далее следуют Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.
Ранее исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в беседе с URA.RU дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.