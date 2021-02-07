Названы самые популярные направления для путешествий весной в России

Стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Эксперты изучили данные по бронированию авиарейсов с 1 марта по 31 мая.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуется Москва. На втором месте — Сочи.

Далее следуют Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в беседе с URA.RU дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.