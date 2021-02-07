Эксперт дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом

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Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом.
Эксперт дала рекомендации по путешествиям для переболевших коронавирусом
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В беседе с URA.RU она выразила мнение, что подойдёт любой отечественный санаторий, где есть аппараты для разжижения крови.

«Большой выбор лечебниц в Краснодарском крае. Там сейчас низкий сезон, и можно купить путёвку гораздо дешевле, чем летом. В последнее время и в Крыму делают отдых для россиян максимально комфортным», — сказала эксперт.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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