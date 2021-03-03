Кардиолог рассказал, что делать в период «барической пилы»

Кардиолог, профессор, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что делать в период «барической пилы».

«Между атмосферным давлением, или барометрическим давлением, и давлением в организме чаще всего обратно пропорциональная связь. У гипотоников будет тенденция к повышению давления или до нормализации артериального давления. Жить — как жить. Может быть, при необходимости употреблять крепкий чай или кофе чуть-чуть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Серебрянского, гипертоникам нужно контролировать артериальное давление, и если оно выше значимых величин, то следует принять соответствующие лекарства.

«Но все эти действия согласовать со своим лечащим врачом», — пояснил кардиолог.

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