Эксперт рассказал о погоде в Пермском крае в марте

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Инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Пермском крае в марте.
Эксперт рассказал о погоде в Пермском крае в марте
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Среднесрочные прогнозы указывают на то, что после 15 марта будет первая оттепель. На этот период намечаются арктические вторжения довольно серьёзные», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, 3—4 марта в регионе ожидается около -5 °С днём, а после 6—7 марта снова наступит похолодание.

Ближе к 10 марта в дневное время температура составит -10...-12 °С, в ночное — до -18...-20 °С.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.

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