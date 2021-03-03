Матвиенко поддержала введение отдельной статьи в УК за треш-стримы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала закрепление в отдельной статье Уголовного кодекса (УК) России запрета на проведение треш-стримов.

«Я бы тоже поддержала отдельную статью. Мы не успеваем за этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьёзная, она обрела системный характер», — приводит её слова на заседании палаты ТАСС.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести для организаторов треш-стримов уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Роскомнадзор поддержал инициативу.

Обсуждение вопроса началось в парламенте в декабре после случая с блогером Reeflay, во время стрима которого умерла девушка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил в поддержку борьбы с треш-стримами в интернете.