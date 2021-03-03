Матвиенко поддержала введение отдельной статьи в УК за треш-стримы

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала закрепление в отдельной статье Уголовного кодекса (УК) России запрета на проведение треш-стримов.
Матвиенко поддержала введение отдельной статьи в УК за треш-стримы
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Я бы тоже поддержала отдельную статью. Мы не успеваем за этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьёзная, она обрела системный характер», — приводит её слова на заседании палаты ТАСС.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести для организаторов треш-стримов уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Роскомнадзор поддержал инициативу.

Обсуждение вопроса началось в парламенте в декабре после случая с блогером Reeflay, во время стрима которого умерла девушка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил в поддержку борьбы с треш-стримами в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить